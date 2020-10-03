Вот это да!

Популярная исполнительница Кристина Орбакайте похвасталась перед фанатами кадрами с семейного отдыха с подросшей дочерью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«С ветерком, с семьёй, с любовью», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Орбакайте позирует рядом с дочерью во время отдыха на яхте. Обе красотки вылезли на корму и смотрят вперед. Все это происходит во время развлечений в Нью-Йорке, США.

Среди тех, кто лайкнул, был и легендарный российский исполнитель Филипп Киркоров, который написал: «Любимые».

«Такие хорошие, на свободе», «Какие славные!! ❤️❤️❤️❤️🙌 Счастья вам», «Какой Кайф», «Солнцу и ветру навстречу. Крутые», - пишут они.

До этого мы писали, что популярная 49-летняя певица Кристина Орбакайте похвасталась кадрами с семейного отдыха на воде

«Ловим тёплые осенние вечера) 🍁Решили покататься на лодке», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Орбакайте видно, что семья все вместе плывут на каное. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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