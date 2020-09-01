Известная российская певица Кристина Орбакайте показала, как ее дочь пошла в школу на 1 сентября

49-летняя дочь Аллы Пугачевой уже много лет живет на две страны. И хотя ее муж Михаил Земцов неоднократно предлагал ей окончательно переехать в США, она пока так на это и не решилась. Тем не менее ее младшая дочь Клавдия родилась именно в Майами.

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Орбакайте показала, как девочка пошла в третий класс. На новом фото радостная Клавдия позирует посреди улицы в короткой черной юбке, белой рубашке и высоких черных гольфах. Девочка закинула рюкзак за плечо и с улыбкой смотрит в камеру.

«Всех с Днём Знаний!! А нам пора в третий класс», - подписала кадр Орбакайте.

Ее поклонники тут же отреагировали на фото. В комментариях к посту также отметился Киркоров, который написал: «Ну какая она красотка».

«Как быстро идет время и наши детки растут», «Такая длинненькая, тоненькая!», «Боже красотка наша самая любимая», «Ну красотка! Просто модель!», «Фигура супер, как у мамы», «Ножки мамины! Красотка!», «Расцветает девочка!!!! Красавица какая», «Красотулька Клавочка успехов в учебе», - пишут другие комментаторы.

Напомним, загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с легкостью затмила Орбакайте: "Очуметь".

Как сообщала Politeka, Кристина Орбакайте напомнила о себе ярким видом в мехах и перьях: «Копия Алла».

Также Politeka писала, что Максим Галкин и Киркоров не сдержали эмоций, узнав о важных переменах в семье Орбакайте.