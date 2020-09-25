Популярная 49-летняя певица Кристина Орбакайте похвасталась кадрами с семейного отдыха на воде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ловим тёплые осенние вечера) 🍁Решили покататься на лодке», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Орбакайте видно, что семья все вместе плывут на каное. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красивая семья ,Кристина приезжайте к нам в Курган ,была у вас на концерте, обожаю вас», «одно лицо с мамой, красавица», «вау, какие вы классные», «Кристина очень похожа на маму», «хорошая семья», «красивые наши», - пишут они.

Уточним, что не часто 49-летняя певица Кристина Орбакайте собирает всех своих наследников ради яркого кадра

Уникальное архивное фото появилось на одной из фан-страничек матери Кристины, певицы Аллы Пугачевой в Инстаграм.

На снимке счастливая Орбакайте позирует вместе с сыновьями и дочкой в автомобиле. Фото было сделано, по всей видимости около шести лет назад, так как единственная дочка звезды - Клавдия Земцова, которой сейчас 8 лет, - еще совсем малышка.

Напомним, Орбакайте показала счастливую красавицу-дочь, Киркоров не устоял: «Просто модель!»

Как сообщала Politeka, Максим Галкин и Киркоров не сдержали эмоций, узнав о важных переменах в семье Орбакайте: "Surprise!"

Также Politeka писала, что Орбакайте огорошила новостью о сольной карьере дочки, Галкин оценил: «Бабку переплюнет скоро».