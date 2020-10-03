Київські чиновники вирішили нагадати громадянам про значні штрафи за порушення всього одного пункту закону

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, мова йде про спалювання листя, що є порушенням ряду норм чинного законодавства. Крім того, що це шкодить здоров'ю людей і екологічному стану міста, це тягне за собою накладення адміністративних штрафів.

Відповідно до статті 77 кодексу України Про адміністративні правопорушення, мимовільне спалювання листя, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів (від 3060 до 6120 грн).

Для посадових осіб розмір штрафу встановлено у розмірі від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів (від 15 300 до 21 420 грн).

Також чиновники уточнили, що підпал трави в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів (від 6120 до 12240 грн). Для посадових осіб це буде від 1260 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 21420 до 36000 грн).

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