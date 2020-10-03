Зірка "Величного століття" німецько-турецького походження Мер'єм Узерлі похвалилася красою в новому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, актриса позує в чорному пальто й окулярах, елегантно застигнувши на камеру. Один зі знімків зроблений зблизька, а сама красуня посміхається в кадр.

Також знаменитість поділилася чорно-білою фотографією, на якій вона відкриває вбрання. При цьому в кадр потрапили масивні кільця Узерлі.

"Сучасна султанша», «ти та сама – з моїх снів красуня», «ти найкраща», «моя принцеса», «магічні кадри», «ну бомба, що ще тут сказати», «розкішний вигляд», «дуже красива, до неподобства", " красуня 😍 😍 😍 люблю вас моя султанша з султанш. Моя улюблена актриса з усіх актрис», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що зірка серіалу "Величне століття" знаходиться вже приблизно на п'ятому місяці вагітності. Узерлі приховує ім'я батька майбутньої дитини.

За її словами, коханий вже переїхав до них з донькою в Німеччину з США. Крім народження дитини й створення сім'ї, в планах у Мер'єм повернутися до Туреччини - на батьківщину її батька.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" зізналася у вагітності, фото майбутньої мами:" З'явиться на світ в..."

Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" в одній майці приголомшила ніжною красою: "Ангел»