37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли готовится стать матерью во второй раз

Так, звезда сериала "Великолепный век" находится уже приблизительно на пятом месяце беременности. Узерли скрывает имя отца будущего ребенка, но некоторые детали она все же решилась осветить, пишет "СтарХит".

По ее словам, возлюбленный уже переехал к ним с дочкой в Германию из США.

"Я сейчас не одна. В моей жизни есть кое-кто… Я влюблена! Он — американец. Переехал в Германию из США к нам с Ларой", - рассказала в одном из последних интервью Узерли, правда, отметила, что со свадьбой не торопится и объяснила причину: "Как только я почувствую, что готова, — выйду замуж. Но мы живем в разных условиях пандемии коронавируса. Я не мечтаю о свадьбе с 20-30 гостями в масках. Позже посмотрим, как оно будет".

Кроме рождения ребенка и создания семьи, в планах у Мерьем вернуться в Турцию - на родину ее отца.

"Когда эпидемия закончится, я обязательно вернусь в Турцию. Мой любимый спокойно к этому относится. Тот, кто злится на подобные вещи, в любом случае не может быть со мной… Никто не может заблокировать мой жизненный путь", - поделилась актриса.

Ранее мы сообщали, Узерли изумила необычным черно-белым фото, сделанным на ступенях, как при входе в "подземку". Актриса позировала сидя на бетоне, в стильных ботфортах на шнуровке, мини-платье и коротеньком плаще. Девушка скрыла глаза за солнцезащитными очками, однако, все же заметно ее сосредточенное выражение лица.

«Мерьем, ты лучшая!», «Эта красотка, боже», «В каждом наряде красива», «Мерьем, моя мечта встретиться с вами», «Ну снова красоту подвезли, супер», «Идеальная», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в..."

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