Бразильська модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret похвалилася розкішною фігурою, одягнувшись в тісний топ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вона готова", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Олівейра позує в леопардовому ТОПі, ефектно доповнивши його капелюшком і сережками. Шанувальники знаменитості прийшли в справжній захват від побаченого.

"Красуня», «сонечко, супер», «Зірочка», «ти ідеальна богиня», «дуже мило виглядаєш», «крута», "до чого ж ти красива, супер", - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Жизель Олівейра, яка брала участь в показах Victoria's Secret, полонила довжиною ніг в крихітних шортиках

На знімках Олівейра сиділа на диванчику в крихітних чорних шортиках. Вона позувала в різних спокусливих позах, виставивши вперед свої розкішні довгі ноги, які завдяки ракурсу здавалися ще довшими. На одному з фото модель Victoria's Secret задерла ногу, що остаточно добило її фанатів.

Варто відзначити, що особливої пікантності образу додали білі шкарпетки і чорні грубі черевики на ногах зірки. За годину пост моделі зібрав майже 7,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в наряді без білизни показала, що таке справжній ідеал: «Дика орхідея».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра засвітила тату в несподіваному місці, зухвалі кадри.

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра показала топ пікантних фото з відпочинку.