Бразильская модель Жизель Оливейра, которая участвовала в показах Victoria's Secret, пленила длиной ног в крохотных шортиках

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, которые буквально свели с ума ее поклонников. На снимках Оливейра сидела на диванчике в крохотных черных шортиках. Она позировала в разных соблазнительных позах, выставив вперед свои роскошные длинные ноги, которые благодаря ракурсу казались еще длиннее. На одном из фото модель Victoria's Secret задрала ногу, что окончательно добило ее фанатов.

Стоит отметить, что особой пикантности образу добавили белые носочки и черные грубые ботинки на ногах звезды. За час пост модели собрал почти 7,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Прекрасная дама», «Богиня», «Она всегда выглядит потрясающе», «Безумно красивая», «Слишком жарко», «Я всегда люблю тебя!», «Как всегда красиво», «На этом фото отлично выглядишь», «Боже мой, какая кукла», «Она делает свою красоту», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра посветила роскошным телом, нарядившись в крохотные вязанные шорты. Звезда Victoria's Secret покрутилась, позируя для камеры и выбирая самый лучший ракурс для фото.

Напомним, что Жизель Оливейра в наряде без белья показала, что такое настоящий идеал: «Дикая орхидея».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра засветила тату в неожиданном месте, дерзкие кадры.

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