Скандальна російська актриса Христина Асмус спантеличила шанувальників, показавшись в нових неординарних образах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як же я фанатію від своїх образів в шоу...!! 🤤 Посто ващееее!!!! Згадую як я кожен день кайфувала і мучила дівчат питаннями " розкажіть, а що завтра?!»)))) 😅 І кожну зміну моєму захопленню просто не було меж", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на першому знімку Асмус позує в леопардовому вбранні і довгою косою, демонструю «хижий» погляд.

А на іншій фотографії актриса постає перед камерою із зібраними локонами світлого кольору. Доповнювати образ стилісти вирішили ефектним макіяжем і» блискучим " напівпрозорим нарядом.

"обидва бомба", " Леопард тобі дуже йде 👍 😉хто ці образи придумував?", "Чет схудла бідолаха», «навіть не впізнати», "класна", - пишуть її шанувальники.

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