32-летняя российская актриса Кристина Асмус взбудоражила свежим фото, сделанным в купе поезда

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном топе с глубоким декольте и вязаной бежевой шляпке.

Блондинка продемонстрировала соблазнительные "линии" бюста, неприкрытые тканью. При этом Асмус игриво ухватила зубами спелый виноград, гроздь которого держала в руке.

В подписи к фото актриса рассказала, что едет из Сочи домой полтора суток. На удивление, капризная Кристина призналась, что ей нравится поездка:

"Эти поездки всегда - мои редкие выходные ☺️🤟🏻 И возможность выспаться, поучить тексты, почитать сценарии и договоры, на которые всегда катастрофически нет времени. И даже кайф, что нет связи 📵 Я реально отдыхаю. Сейчас, например, еду в каком-то старинном поезде позапрошлого века (на который, конечно, без слёз не взглянешь 🙈), но даже в этом есть какая-то романтика...", - поделилась Асмус.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Зубы такие ровные, неужели свои?))" - "да)))"

"Даже немного завидую 😍😅"

"Всё зависит от компании с которой едешь...иногда такое попадётся, что... 😂"

"Да, в путешествии на поезде особенная романтика..."

"Мраморное купе, где подают виноград?!!! Ничёсе старинный поезд😂 хочу в такой"

"Большой виноград 👍"

"Жесть, для меня 6 ч катастрофа, я будто в тюрьме, а тут 1,5 суток ((("

Ранее мы сообщали, Асмус покорила образом роковой красотки. Девушка предстала на студийном фото в золотом наряде с широким "ошейником". Пышная прическа и смоки-макияж дополнили роскошный лук.

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