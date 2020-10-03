Скандальная российская актриса Кристина Асмус озадачила поклонников, показавшись в новых неординарных образах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как же я фанатею от своих образов в шоу …!! 🤤 Посто ващееее!!!! 💣💥 Вспоминаю как я каждый день кайфовала и мучила девчат вопросами «расскажите, а что завтра?!» )))) 😅 И каждую смену моему восторгу просто не было предела», - говорится в сообщении.

Уточним, что на первом снимке Асмус позирует в леопардовом наряде и длинной косой, демонстрирую «хищный» взгляд.

А на другой фотографии актриса предстает перед камерой с собранными локонами светлого цвета. Дополнять образ стилисты решили эффектным макияжем и «блестящим» полупрозрачным нарядом.

«оба бомба», «Леопард тебе очень идёт 👍😉кто эти образы придумывал?», «Чёт исхудала бедолага», «даже не узнать», «классная», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 32-летняя российская актриса Кристина Асмус ошарашила необычной сменой амплуа

Девушка, судя по кадрам, якобы стала жертвой насилия: в частности, ее коллега, играющий роль деспота, запустил свои руки к ней под футболку, а также схватил за горло.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине: "Я его..."