32-летняя российская актриса Кристина Асмус ошарашила необычной сменой амплуа

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала во время репетиции к спектаклю.

Девушка, судя по кадрам, якобы стала жертвой насилия: в частности, ее коллега, играющий роль деспота, запустил свои руки к ней под футболку, а также схватил за горло.

Храбрая Асмус, вооруженная пистолетом, в итоге, дала отпор.

"Ох, что будет!!!! 💣🔥🔥🔥 Фото с репетиции спектакля "Дачники"!!! Премьера - завтра и послезавтра, т.е., 27 и 28 сентября!☝🏻🌪 Режиссер: Евгений Марчелли, чьи спектакли всегда событие!! ☄️", - сообщила довольная своей работой актриса.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, вспомнив о бывшем супруге Кристины, комике Гарике Харламове - мол, какова будет его реакция?

"Куда Гарик смотрит?😁💚"

"Какая интрига😁"

"Дачники уже не те"

"Ощущение приятное 😂😂😂😂?"

"С такими эмоциями первый раз Вас вижу. Вам больше идёт улыбка!😊🤗"

"Ох, ох.👍👍"

"Берегите себя, Кристина, ради дочери, Вы такая хрупкая, но такая сильная)))"

"Гарик с ума сойдёт😅"

"Это чтобы Гарик ревновал?"

"Срамота"

Ранее мы сообщали, Кристина шокировала поклонников известием из больницы. Звезда потеряла голос и обратилась за квалифицированной помощью.

«Лежу сейчас под капельницей 💉 Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... 🩺💊 А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии 😭

А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая 🗣», - пожаловалась актриса.

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