32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая недавно заявила о расставании с комиком Гариком Харламовым, похвасталась своим времяпровождением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Там же она рассказала, что после напряженного графика. Но делает она это довольно необычно. Чтобы выкроить себе выходной артистка решила добираться из Сочи в Москву поездом, а не самолетом.

«Я еду из Сочи в Москву на поезде! 🚂 1,5 суток! 😳 Я вообще очень часто езжу на поездах. Гораздо чаще, чем на самолётах 🤷🏼‍♀️ Не потому, что боюсь летать. Наоборот, очень люблю, хотя и спокойней на поезде. Но эти поездки всегда - мои редкие выходные ☺️🤟🏻 И возможность выспаться, поучить тексты, почитать сценарии и договоры, на которые всегда катастрофически нет времени. И даже кайф, что нет связи 📵 Я реально отдыхаю», - рассказала актриса.

Асмус добавила, что на этот раз ей попался не лучший экземпляр.

«Сейчас, например, еду в каком-то старинном поезде позапрошлого века (на который, конечно, без слёз не взглянешь 🙈), но даже в этом есть какая-то романтика.., отбрасывающая меня в детство 🤓 Чай, леса-тополя и никуда не надо торопиться... ☕️🌳💭», - написала артистка.

Напомним, располневший Харламов зажег в машине, огорошив видом после тяжелой болезни: "Как медведь из берлоги".

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