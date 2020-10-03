Відома московська модель Олена Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, похизувалася в міні-топі

Красуня часто публікує у своєму Instagram фото, на яких хвалиться досконалою фігурою, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель постала в короткому топі, завдяки якому стали видні неймовірні рельєфи з ребрами, що просвічуються.

Олена обтягнула груди нещільною тканиною, а довжина спокусливого вбрання дала помилуватися ідеальною талією і спокусливим вигином.

Штани з тканини, схожої на шкіру, були на високій посадці, а тонкий поясок, як не можна краще виділив струнку талію.

Красиві аксесуари з чорною косиночкою і сумочкою на плечі - відмінно доповнили образ.

"Осінній настрій 🍂", - написала Преснякова.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 500 лайків.

"Ми подивилися ваш профіль і були зачаровані вашим стилем 😍", "що за дівчинка 💞", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані 140 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, Олена Преснякова позувала в білій короткій сукні, яка, до того ж, була дуже пишною. Преснякова сиділа, підібгавши коліна і трохи нахилившись вперед. Юна красуня оголила свої ніжні плечі, спину і стрункі ніжки в чоботях. Виглядала дівчина на всі 100%.

Раніше ми писали, що Олена Преснякова з чоловіком були показані під час чуттєвого танцю. Пресняков позує в строгому костюмі, а сама модель – чорній сукні в білий горошок на тонких лямках. Красуня пристрасно притулилася до свого коханого, не приховуючи почуттів.

Нагадавши, самовпевнений онук Пугачової похвалився несподіваним талантом, відео: "справжній ковбой".

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