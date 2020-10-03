Зірки шоу-бізнесу завжди намагаються показати себе тільки з кращого боку в соцмережах, і російська телеведуча Анфіса Чехова - не виняток
Вона раз у раз публікує у своєму Instagram знімки, на яких демонструє підтягнуту фігуру, стильні образи, гарний одяг, передає Politeka.net.
Однак в телеграм-каналі "НеМалахов" оприлюднили фотографію телеведучої, на якій від її стрункості не залишилося і сліду. Вона стоїть боком до об'єктива, демонструючи, м'яко кажучи, дуже пишні форми.
Поруч – фотографія Анфіси з її сторінки в Instagram в купальнику. На ній вона виглядає значно стрункішою.
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"Анфіса Чехова в своєму Інстаграме і чужому. Все за класикою", - йдеться в підписі до фото.
Відзначимо, що, за словами Чехової, вона з дитинства страждала від зайвої ваги, була об'єктом насмішок в компанії однолітків, які знущаннями доводили її до сліз. Навіть коли вона стала вже популярною, кращі дієтологи говорили, що їй вже нічого не допоможе.
У свою чергу зірка не здалася і примудрилася скинути 30 зайвих кілограмів, розробивши власну програму схуднення.
Оскільки, в публікації не вказано, коли саме було зроблено друге фото, цілком можливо, що нагора підняли одне з архівних фото теледіви.
Раніше ми розповідали про те, що телеведуча опублікувала фото з Каппадокії (Туреччина). Зірка позувала в білій маєчці, яка ідеально підкреслила її пишний бюст. Зверху Анфіса одягла сорочку і розкрила її, щоб показати неймовірні форми як можна краще.
Легкі шортики відмінно сиділи на стегнах, виділивши струнку талію.
Нагадаємо, Чехова блиснула ідеальними формами, здивувавши романтичним фото з турком.
А ще Politeka писала, що безстрашна Анфіса Чехова дозволила зазирнути собі під спідницю у величезному розрізі.
Також Politeka повідомляла, що фігуриста Анфіса Чехова запаморочила голову видом в червоній тісній сукні.