Звезды шоу-бизнеса всегда стараются показать себя только с лучшей стороны в соцсетях, и российская телеведущая Анфиса Чехова – не исключение

Она то и дело публикует в своем Инстаграм снимки, на которых демонстрирует подтянутую фигуру, стильные образы, красивую одежду, передает Politeka.net.

Однако в телеграмм-канале «НеМалахов» обнародовали фотографию телеведущей, на которой от ее стройности не осталось и следа. Она стоит боком к объективу, демонстрируя, мягко говоря, очень пышные формы.

Рядом – фотография Анфисы из ее страницы в Инстаграм в купальнике. На ней она выглядит значительно стройнее.

«Анфиса Чехова в своем Инстаграме и чужом. Все по классике», – говорится в подписи к фото.

Отметим, что, по словам Чеховой, она с детства страдала от лишнего веса, была объектом насмешек в компании сверстников, которые издевками доводили ее до слез. Даже когда она стала уже популярной, лучшие диетологи говорили, что ей уже ничего не поможет.

В свою очередь звезда не сдалась и умудрилась сбросить 30 лишних килограммов, разработав собственную программу похудения.

Поскольку, в публикации не указано, когда именно было сделано второе фото, вполне возможно, что нагора подняли одно из архивных фото теледивы.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущая опубликовала фото из Каппадокии (Турция). Звезда позировала в белой маечке, которая идеально подчеркнула ее пышный бюст. Сверху Анфиса надела рубашку и распахнула ее, чтобы показать невероятные формы как можно лучше.

Легкие шортики отлично сидели на бедрах, выделив стройную талию.

Напомним, Чехова сверкнула идеальными формами, удивив романтичным фото с турком.

А еще Politeka писала, что бесстрашная Анфиса Чехова позволила заглянуть себе под юбку в огромном разрезе.

Также Politeka сообщала, что фигуристая Анфиса Чехова вскружила голову видом в красном тесном платье.