Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя и рассказала о путешествиях

На фото Анфиса лежала в синем платье в горошек на кровати у берега моря. Звезда оставила волосы распущенными, а ноги задрала вверх. Наряд немного даже задрался, а Чехова улыбалась на камеру, не обращая внимание на пикантность позы. На еще одном фото можно увидеть, как телеведущая задрала голову и расставила руки. Об єтом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В любой непонятной ситуации - путешествуй!

Самый лучший опыт - это приобретенный в поездках. Когда ты понимаешь, что мир настолько Разный, и твоя правда, твои традиции для других ничего не значат.

Что нет ничего странней, думать, что Мир крутится вокруг тебя и твоей Семьи! Мир огромный и в нем у каждого своё место!

И все мы в нем одинаково важны", - написала Чехова.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как же красиво!", "Нереальная красота!", "Штука интересная( лежак), надо изготовить подобный?", "Красота нереальная!!!! Анфиса, Вы словно в сказке))))", "Должна была полететь в Каппадокию еще в апреле, но помешал карантин. Надеюсь, что в ближайшем будущем моя мечта осуществится!!!".

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