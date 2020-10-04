Відома співачка родом з України, Ані Лорак, показала себе без макіяжу
Артистка опублікувала сторіз з різницею в годину, на яких похвалилася фігурою і зовнішністю в цілому, передає Politeka.net.
Зірка зробила селфі в машині, продемонструвавши натуральну красу без краплі косметики. Лише темні брови виділялися на її обличчі.
Ані взялася за кепочку і подивилася в камеру, відкривши губи.
Співачка була в толстовці з капюшоном, і зав'язками, напевно, намагаючись приховати зайву вагу. Дві блискучі сережки доповнили образ.
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Зірка відкинулася на крісло, а в підписі поставила лише смайлик.
На іншому фото знаменитість вже позувала "при повному параді". Красуня зробила макіяж з акцентом на очі. У артистки була акуратна укладка.
Ані одягла золотисту блузу, яку прикрила такого ж кольору курткою.
Також артистка блиснула стрункими ніжками в облягаючих джинсах і чобітках з гострим носком. Співачка доповнила образ сумочкою.
Лорак посміхалася і дивилася в камеру: "Просто нічого собі, яка красуня".
Фото не зібрали багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості.
Нагадаємо, шанувальники Ані Лорак помітили, що їх кумир помітно набрав вагу. Сама артистка пізніше прокоментувала це в своєму інтерв'ю.
"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч...",- сказала вона.
Раніше ми писали, що Ані Лорак зізналася, що в найближчому майбутньому планує зробити тур по Україні. При цьому вона додала, що приїжджає на батьківщину досить часто, адже тут живе її сім'я.
Українці до такої заяви Лорак поставилися неоднозначно: деяким сподобалася така ідея, іншим - ні.
Нагадавши, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.
Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.