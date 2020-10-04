Відома співачка родом з України, Ані Лорак, показала себе без макіяжу

Артистка опублікувала сторіз з різницею в годину, на яких похвалилася фігурою і зовнішністю в цілому, передає Politeka.net.

Зірка зробила селфі в машині, продемонструвавши натуральну красу без краплі косметики. Лише темні брови виділялися на її обличчі.

Ані взялася за кепочку і подивилася в камеру, відкривши губи.

Співачка була в толстовці з капюшоном, і зав'язками, напевно, намагаючись приховати зайву вагу. Дві блискучі сережки доповнили образ.

Зірка відкинулася на крісло, а в підписі поставила лише смайлик.

На іншому фото знаменитість вже позувала "при повному параді". Красуня зробила макіяж з акцентом на очі. У артистки була акуратна укладка.

Ані одягла золотисту блузу, яку прикрила такого ж кольору курткою.

Також артистка блиснула стрункими ніжками в облягаючих джинсах і чобітках з гострим носком. Співачка доповнила образ сумочкою.

Лорак посміхалася і дивилася в камеру: "Просто нічого собі, яка красуня".

Фото не зібрали багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, шанувальники Ані Лорак помітили, що їх кумир помітно набрав вагу. Сама артистка пізніше прокоментувала це в своєму інтерв'ю.

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч...",- сказала вона.

Раніше ми писали, що Ані Лорак зізналася, що в найближчому майбутньому планує зробити тур по Україні. При цьому вона додала, що приїжджає на батьківщину досить часто, адже тут живе її сім'я.

Українці до такої заяви Лорак поставилися неоднозначно: деяким сподобалася така ідея, іншим - ні.

Нагадавши, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.