К началу учебного года звезды готовятся также ответственно, как и любые другие родители

Старясь обеспечить своих детей как можно лучше, артисты отдают отпрысков в лучшие гимназии, университеты и школы. Предлагаем вашему вниманию топ-подборку учебных заведений, в которых знаменитости тратят миллионы на обучение детей.

Юная дочь украинской ведущей Ольги Фреймут следует за мамой и уже давно активную публичную жизнь. Злата Митчелл постоянный гость на светских мероприятиях, она часто ездит в Лондон и отлично знает английский язык.

Надо сказать, что Ольга, также, как и Злату, отправляет трехлетнюю дочь Евдокию в школу. Речь идет об элитной Печерской международной школе. Год обучения в этом заведении стоит более 20 тысяч долларов в год.

Учебным заведением, в котором учится дочь Ани Лорак стала Павловская гимназия в Москве, которая считается одной из самых престижных в РФ.

Стоимость первого года обучения составляет 2,1 млн рублей, (более 30 тысяч долларов). Следующий год стоит - 1,4 млн рублей ( более 20 тысяч долларов). В стоимость входит только обучение, дополнительные занятия в кружках или секциях, оплачиваются отдельно.

Компанию Софии составляют дети не менее именитых родителей, среди которых также и старшая дочь певицы Светланы Лободы Евангелина.

А вот Ломоносовскую школу для своих детей выбрала Анна Седокова. За индивидуальный подход к каждому ребенку здесь берут 158 тысяч рублей в месяц. Пока не известно, куда Анна отдаст подрастающего сына. Вторая ее дочь обучается заграницей, проживая с отцом в США.

Старшая наследница Александра Реввы также посещает Павловскую гимназию, как дочери Лободы и Лорак. За огромные деньги ученики заняты весь день уроки, бассейн, кружки, секции, теннисные корты, художественная студия. Домой дети школьники приезжают только отдохнуть и переночевать.

Украинская певица Тина Кароль отправила учиться своего единственного сына Вениамина в Лондон. Много лет мальчик обучается языку, который не знал, когда поступал в иностранное заведение.

«Первый месяц он молчал и приспосабливался, но он сам этого хотел. Я всегда интересовалась, может быть, он хочет домой. Раньше очень часто там была, а сейчас уже реже. Да, он идет впереди своих сверстников здесь, в Украине ", - рассказала Тина.

Как оказалось, Вениамин живет в украинской семье в Великобритании.

«Эта семья — не просто семья из Украины, они несут патриотизм. Веня ходит в украинский клуб, в котором он танцует украинский гопак с саблей. Я когда это увидела, была просто в шоке! Он поет украинские песни. Я очень счастлива, что так все произошло. Он там узнал украинскую культуру больше, чем в Киеве, к сожалению", — сказала Кароль.

А вот старший сын лидера группы "Антитіла" Тараса Тополи и певицы Alyosha Роман пошел в специализированную школу-детсад с углубленным изучением иностранных языков.

«Ну вот и наш старший сынишка стал школьником. Он же словно только родился!», - рассказывала певица, отмечая, что стоимость обучения не так высока, а в школу мальчика она собирала довольно просто, вкладываясь в сумму 8 тысяч гривен.

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