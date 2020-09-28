Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, прокомментировала слухи о романе с Сергеем Лазаревым

Как известно, в сети уже много лет ходят слухи о том, что у Лорак и Лазарева роман. Да и сами артисты с удовольствием эти слухи подогревают, публикуя нежные совместные фото.

В интервью «КП в Украине» Лорак рассказала, что знает Лазарева еще со времен конкурса «Утренняя звезда», где оба выступали в юности. По словам артистки, за столько лет ни она, не Сергей не растеряли в себе тех детей, которыми они были во время участия в конкурсе.

Лорак весьма позабавил тот факт, что каждое совместное фото с Лазаревым вызывает бурную реакцию в сети. Комментируя эти отношения певица рассмеялась и сохранила интригу.

«Никто не знает правды, что там у нас с Сергеем. Определенно между нами есть эмоциональная связь, мы близкие друзья, у нас действительно очень много общего», - откровенно заявила певица.

По ее словам, они с Лазаревым часто вспоминают те времена, когда они были детьми и вместе принимали участие в конкурсах.

«Понимаем, что ничего в нас с тех пор не изменилось, мы так же хотим побеждать. Я очень рада, что в шоу-бизнесе у меня есть такой замечательный друг», - добавила Лорак.

Напомним, что помолодевшая Лорак сразила видом в собственный день рождения: "Ей точно 42?".

А еще Politeka писала, что Ани Лорак застали за жарким поцелуем с Басковым: "Найди ты себе нормальную женщину...".

Также Politeka сообщала, что Сергей Лазарев похвастался своими способностями в брутальном образе.