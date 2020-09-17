Украинская певица Татьяна Решетняк, больше известная под псевдонимом TAYANNA, рассказала о своей новой любовной драме

Недавно артистка решила рассказать о расставании с новым возлюбленным. Как известно, Татьяна рассталась со своим избранником Егором Глебом, с которым у них общий сын не так давно. Мужчина младше ее на восемь лет, а брак пары продлился всего три года из-за измен Егора.

После этого он уехал жить в РФ, где закрутил роман с певицей Ани Лорак, также старшей от него. О своей личной жизни и личной жизни Егора Татьяна рассказывала в Интервью "Светской жизни" для Кати Осадчей.

«Он крутит роман и дальше. Они живут вместе. Я все знаю. Он общается с сыном. Сын к нему звонит, правда, редко, потому что он от него отвык. Но когда он в Киев приезжает, мы видимся. Можем вместе пообедать, поужинать, это не есть табу», – рассказывала певица ранее.

О своей любовной драме Татьяна также не стала скрывать в интервью для шоу «Зірковий шлях». Она заявила, что была влюблена, но отношения не сложились

«Этот мужчина — друг моего дизайнера. К сожалению, у мужчины, который был со мной, совсем другие приоритеты в жизни, — поделилась Tayanna. — Мы немного не сошлись характерами, вот и все», - прокомментировала артистка.

Она также подчеркнула, что состояла в отношениях около года, пара даже жила вместе.

Теперь сердце звезды снова свободно, а все свободное время она посвящает сыну.

До этого мы также писали, что TAYANNA, появилась на публике с семилетним сыном Даниэлем. Артистка пришла с мальчиком на концерт по случаю пятилетия DIZEL studio.

Для выхода в свет она выбрала белое плиссированное платье, обув под него практически невидимые босоножки. Мальчик был одет более спортивно: в черную футболку, укороченные штаны, кроссовки и красную кепку. В руках он держал букет цветов.

«Пожаловали с сыном поздравить. Юбилейный концерт с моим участием вы сможете увидеть очень скоро в эфире!», – подписала снимок артистка.

Также артистка рассказала об отношении их совместного сына к новой семье папы. TAYANNA призналась, что сын давно знает о романе с Ани Лорак и даже был приглашен на знакомство с новой семьей его отца.

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