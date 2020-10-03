Располневшая певица Ани Лорак показала, как начала худеть после провального выступления

После того, как один из российских телеканалов разместил в YouTube видеосюжет, он разлетелся по сети и продемонстрировал формы Каролины в невыгодном свете. Певица решила объявить голодовку. Тогда пользователи были шокированы и даже заявили, что у их любимицы Каролины появился второй подбородок.

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом...", - жаловалась певица в интервью несколько недель назад.

Как видно на новых стори, звезда уже приводит себя в порядок и даже сбросила немного лишнего. В самом видео певица устроила распевку, исполняя отрывок из композиции "Хочу я быть твоей любимой".

Каролина подчеркнула свои формы скромным нарядом и удачно спрятала недостатки.

Также ранее артистка предстала в телеэфире в белом пиджаке с вызывающим вырезом, сквозь который проглядывал черный топ, и узких обтягивающих штанах.

Несмотря на яркий макияж, немного "опухшая" Лорак с подстриженной челкой все же напугала публику своим лицом. Пользователи предположили, что увядающая артистка прибегнула к пластике и "уколам красоты" в погоне за молодостью.

"Что с ее лицом, ого какие большие щеки" - "Что, что борьба с возрастом началась..."; "Она на себя не похожая"; "Лорак что-то с собой сделала, не знаю, как будто пчёлы её покусали) какой-то переборчик"; " Арман каждое празднование возле Каролины. =) Женщина огонь. Ещё не 1 мужское сердце покорит", - комментируют в сети.

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