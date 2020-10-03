24-річна дочка важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна приголомшила сміливим вбранням червоного кольору
Дівчина поділилася з підписниками в соціальній мережі Instagram селфі, на яких постала у відвертій сукні, передає Politeka.net.
Наряд з довгими рукавами оголює плечі красуні, а також підкреслює пишні груди Анни, частково їх відкриваючи, і її точену фігурку. Пікантності образу надає і довгий розріз.
Волосся дівчини зібрані в пучок на потилиці.
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"Піду танцювати танго", - підписала знімки автор.
Всього за півгодини фотографії зібрали понад 1300 лайків і десятки коментарів, в яких користувачі не поскупилися на компліменти.
"Красотіщаааа😻 🔥", "краса😍 😍 😍", "Ви просто вражаєте наповал💔 😍", "яка у тебе фігура ну просто🔥 🔥 🔥 🔥", "Анютааа, яка ви красива 😍", – пишуть у коментарях.
Як відомо, Анна Заворотнюк зізналася, що скоро переїде в квартиру, яка розташована в центрі Москви.
За словами дівчини, вона вже хоче якомога швидше зануритися в столичну суєту.
"Я хочу скоріше опинитися в гущі московського життя і, виходячи на вулицю, зустрічати людей, бути в кроковій доступності від усіх благ нашої цивілізації. Але я впевнена, що після переїзду я буду сумувати і на вихідні все одно їхати за місто, тому що ніщо не дає мені таке відчуття гармонії і внутрішнього спокою, як шелест дерев і спів птахів вранці", – зізнавалася Анна.
Поки що дівчина живе в будинку її матері а підмосковному Крекшино, купленому Анастасією за два мільйони доларів. У цьому ж селищі знаходиться особняк співачки Наташі Корольової.
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