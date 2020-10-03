24-летняя дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ошеломила смелым нарядом красного цвета

Девушка поделилась с подписчиками в социальной сети Инстаграм селфи, на которых предстала в откровенном платье, передает Politeka.net.

Наряд с длинными рукавами оголяет плечи красотки, а также подчеркивает пышную грудь Анны, частично ее приоткрывая, и ее точеную фигурку. Пикантности образу придает и длинный разрез.

Волосы девушки собраны в пучок на затылке.

«Пойду танцевать танго» , – подписала снимки автор.

Всего за полчаса фотографии собрали свыше 1300 лайков и десятки комментариев, в которых пользователи не поскупились на комплименты.

«Красотищеееее😻🔥», «Красота😍😍😍», «Вы просто сражаете наповал💔😍», «Какая у тебя фигура ну просто 🔥🔥🔥🔥», «Анютааа, какая вы красивая 😍», – пишут в комментариях.

Как известно, Анна Заворотнюк призналась, что скоро переедет в квартиру, которая находится в центре Москвы.

По словам девушки, она уже хочет как можно быстрее окунуться в столичную суету.

«Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей, быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации. Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не дает мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам», - признавалась Анна.

Пока что девушка живет в доме ее матери а подмосковном Крекшино, купленном Анастасией за два миллиона долларов. В этом же поселке находится особняк певицы Наташи Королевой.

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