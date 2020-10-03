Популярний український телеведучий, автор і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров похвалився неймовірною знахідкою

Зірка телеекрану оригінально привітав грибників з їх "професійним" святом: Міжнародним днем грибника, показавши свій найбільший гриб і розповівши цікаву історію в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Він зізнався, що дуже любить гриби, смажені в сметані, і юшку з білими грибами.

"Сьогодні Міжнародний день грибника, а у мене якраз є ось така недавня чудова фоточка з Карпат. Рекордно великий білий гриб, який зірвав своїми руками в Карпатах❤", – почав Дмитро свою історію.

Вперше по гриби Дмитра взяли з собою батьки, коли йому було не більше п'яти років.

"Батя повів мене на півдня в Пущу Водицю в ліс, де ми назбрали ціле відро врожаю. У той осінній день, 32-33 роки тому, я вперше вчився розбиратися в основних видах їстівних грибів. І з того дня я ніколи не зриваю незнайомі гриби, або в яких сумніваюся хоч трішечки", – поділився він.

Дмитро зазначив, що перший похід за грибами настільки його вразив, що ввечері того ж дня він написав свою першу казку, нехай навіть і з помилками в кожному реченні. Ведучий пообіцяв фанатам поділитися написаним, як тільки батьки знайдуть зошит з твором маленького Діми.

"Всіх грибників зі святом. Сезон ще йде, привід сходити в ліс. Або хоча б в супермаркет за печерицями і сметаною))", – завершив свою розповідь Комаров.

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