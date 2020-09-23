Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров ошеломил новыми безумными приключениями в Китае
Как передает Politeka.net, телеведущий в Шанхае посетил необычный рынок, на котором «торгуют» неженатыми парнями и незамужними девушками. Их продавцы — собственные родители или родственники.
Дмитрий Комаров, несмотря на статус женатого мужчины (дома его всегда верно ждет красавица Александра Кучеренко), решил провести эксперимент: предложить свою анкету на рынке и под видом холостяка попытаться найти себе жену.
На фото, которое сопровождает пост-анонс нового выпуска "Мир наизнанку" в Instgram, путешественник позирует в традиционном китайском костюме.
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Ранее ведущий Дмитрий Комаров показал уникальные и шокирующие кадры с последними владелицами "ножек-лотосов".
Чтобы стопа была маленькой, девочкам с детства туго бинтовали ноги, поджимая под стопу все пальцы, кроме большого. Под весом собственного тела кости пальцев трескались, и вся стопа меняла форму.
Напомним, горячая жена Комарова огорошила откровением о Кошевом и показала, на что они способны рядом.
Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" огорошил новым видео, Тина Кароль не сдержалась.
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