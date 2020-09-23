Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров ошеломил новыми безумными приключениями в Китае

Как передает Politeka.net, телеведущий в Шанхае посетил необычный рынок, на котором «торгуют» неженатыми парнями и незамужними девушками. Их продавцы — собственные родители или родственники.

Дмитрий Комаров, несмотря на статус женатого мужчины (дома его всегда верно ждет красавица Александра Кучеренко), решил провести эксперимент: предложить свою анкету на рынке и под видом холостяка попытаться найти себе жену.

На фото, которое сопровождает пост-анонс нового выпуска "Мир наизнанку" в Instgram, путешественник позирует в традиционном китайском костюме.

Ранее ведущий Дмитрий Комаров показал уникальные и шокирующие кадры с последними владелицами "ножек-лотосов".

Ведущий программы "Мир наизнанку" рассказал о жуткой тысячелетней традиции, существовавшей в Китае до 1949 года. Девушкам, для того чтобы удачно выйти замуж и считаться красивой по тогдашним стандартам, нужно было иметь ножки-"лотосы". Так, идеальная длина стопы была 7 см. 9 см - уже почти предел.

Чтобы стопа была маленькой, девочкам с детства туго бинтовали ноги, поджимая под стопу все пальцы, кроме большого. Под весом собственного тела кости пальцев трескались, и вся стопа меняла форму.

Напомним, горячая жена Комарова огорошила откровением о Кошевом и показала, на что они способны рядом.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" огорошил новым видео, Тина Кароль не сдержалась.

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