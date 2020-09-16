Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров заинтриговал украинцев новым выпуском — передача будет невероятно интересной, но не для слабонервных

Как передает Politeka.net, телеведущий приготовил один из самых эксклюзивных выпусков тревел-шоу «Мир наизнанку». Во время китайской экспедиции путешественнику удалось найти и записать интервью с последними владелицами «ножек-лотосов» со стопами размером с 7-9 сантиметров, которые в детстве прошли мучительный обряд бинтования ног.

Дмитрий Комаров даже записал специальное видеообращение с призывом посмотреть программу. В комментариях сразу же собралось много заинтересованных поклонников, не устояла и прокомментрировала пост даже Тина Кароль.

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"В восторге всей семьей от умного и интеллигентного Дмитрия!", написала Кароль со своего официального аккаунта.

"Самый лучший журналист Дима Комаров! Спасибо большое! Обязательно будем смотреть", "Капец! 🙄", "Без сомнения, смотреть!!!", - пишут в комментариях.

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Дмитро Комаров @komarovmir закликає тебе не пропустити сьогодні о 22:45 на 1+1 один із найексклюзивніших випусків тревел-шоу «Світ навиворіт». Під час китайської експедиції мандрівнику вдалося знайти та записати інтерв’ю із останніми власницями «ніжок-лотосів» зі стопами розміром ‪з 7-9‬ сантиметрів, які у дитинстві пройшли болісний обряд бинтування ніг. Став + у коментарях, якщо будеш дивитися. #одинплюсодин #тинеодин #світнавиворіт

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Ранее сообщалось, что родная сестра Дмитрия Комарова Ангелина в своем личном Instagram призналась, что скоро станет мамой. Поэтому у популярного телеведущего в ближайшее время появится племянник или племянница.

Помимо этого, сестра Дмитрия Комарова в микроблоге опубликовала целую серию фотографий, посвященных беременности, где также виден округлившийся животик.

Напомним, Дмитрий Комаров поразил преображением в новом выпуске «Мир наизнанку», фото.

Как сообщала Politeka, жена Дмитрия Комарова показала конкурентку, которая охмурила ведущего: "Пришла в том же...".

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров довел красотку-жену до истерики экзотическим подарком: "Тот еще романтик".