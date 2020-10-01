Ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров ошеломил признанием после поездки в Шанхай

На своей странице в Instagram Комаров опубликовал интересный фотоотчет из поездки в Китай и признался, что его приятно удивило, а что по-настоящему шокировало в этой стране, передает Politeka.net.

Из плюсов, которые телеведущий хотел бы воплотить и в Украине, Дмитрий выделил экспресс-поезда, которые передвигаются со скоростью 300-350 км/ч и позволили бы доехать из Киева в Одессу за пару часов. Шанхай, по мнению Комарова, — настоящий город будущего, и украинцам стоило бы поучиться китайскому опыту по части строительства дорог, развязок, тротуаров и другой инфраструктуры.

А вот одной из вещей, которая неприятно поразила телеведущего, стал рынок женихов и невест, где родители «продают» своих детей. Они собираются в городском парке и крепят к зонтам анкеты своих сыновей и дочерей, к ним подходят другие родители, читают анкеты, просят показать фото, торгуются, узнавая, какая зарплата, квартира, машина. Все происходит, как на базаре.

"С ужасом узнал, что к незамужним женщинам после 27 официально применяется термин «шэн ню», или «женщина-остаток». Поэтому после 27 девушке очень сложно найти себе пару. А когда родители или сваха нашли пару – время идти к астрологу. Он оценит: быть вам вместе с любимой, или не быть", — поведал Комаров.

Даже миллионеры в Китае не знакомятся с девушками самостоятельно - для этого есть специальные агентства, в которых работают «охотники» за красивыми девушками. В рамках шоу "Мир наизнанку" телеведущий даже устроился в такое агентство.

"Это очень сильно впечатляет. И наталкивает на мысль: как же хорошо, что мы можем влюбляться, жениться без рынка невест и свах, а свое счастье имеем право искать сами❤", — подытожил Дмитрий Комаров.

Пост за 4 часа успел собрать 40 тысяч лайков, оценила откровения телеведущего даже певица Надя Дорофеева.

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