Ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров ошеломил признанием после поездки в Шанхай

На своей странице в Instagram Комаров опубликовал интересный фотоотчет из поездки в Китай и признался, что его приятно удивило, а что по-настоящему шокировало в этой стране, передает Politeka.net.

Из плюсов, которые телеведущий хотел бы воплотить и в Украине, Дмитрий выделил экспресс-поезда, которые передвигаются со скоростью 300-350 км/ч и позволили бы доехать из Киева в Одессу за пару часов. Шанхай, по мнению Комарова, — настоящий город будущего, и украинцам стоило бы поучиться китайскому опыту по части строительства дорог, развязок, тротуаров и другой инфраструктуры.

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А вот одной из вещей, которая неприятно поразила телеведущего, стал рынок женихов и невест, где родители «продают» своих детей. Они собираются в городском парке и крепят к зонтам анкеты своих сыновей и дочерей, к ним подходят другие родители, читают анкеты, просят показать фото, торгуются, узнавая, какая зарплата, квартира, машина. Все происходит, как на базаре.

"С ужасом узнал, что к незамужним женщинам после 27 официально применяется термин «шэн ню», или «женщина-остаток». Поэтому после 27 девушке очень сложно найти себе пару. А когда родители или сваха нашли пару – время идти к астрологу. Он оценит: быть вам вместе с любимой, или не быть", — поведал Комаров.

Даже миллионеры в Китае не знакомятся с девушками самостоятельно - для этого есть специальные агентства, в которых работают «охотники»  за красивыми девушками. В рамках шоу "Мир наизнанку" телеведущий даже устроился в такое агентство.

"Это очень сильно впечатляет. И наталкивает на мысль: как же хорошо, что мы можем влюбляться, жениться без рынка невест и свах, а свое счастье имеем право искать сами❤", — подытожил Дмитрий Комаров.

Пост за 4 часа успел собрать 40 тысяч лайков, оценила откровения телеведущего даже певица Надя Дорофеева.

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Китай. Страна, которая меня в хорошем смысле слова поразила. Я мечтаю, чтобы у нас курсировали такие поезда, а из Киева в Одессу можно было доехать за пару часов. Для Китая такие «телепортации» - реальность. Поезда типа «экспресс», которые передвигаются со скоростью 300-350 км/ч, тут считают даже  старыми, это уже не ноу-хау)) В этой экспедиции я практически забыл о том, что такое внутренний авиаперелет, потому что даже 1000+ километров на поезде – это комфортно, быстро и удобно. Я люблю Шанхай. Город будущего. Когда ходишь по Шанхаю, очень хочется, чтобы у нас перенимали китайский опыт по части строительства дорог, развязок, тротуаров и другой инфраструктуры.  Есть, чему поучиться. Но иногда Китай шокировал. Каким было мое удивление, когда среди небоскребов города будущего я попал в городской парк, где родители… продают детей. Это не преувеличение, а рынок женихов и невест. Родители собираются в городском парке, крепят к зонтам анкеты своих сыновей и дочерей, и «продают». Подходят другие родители, читают анкеты, просят показать фото. Дальше идут торги: какая зарплата, квартира, машина.  Все, как на базаре... Сегодня в 22-45 на 1+1 мы покажем продолжение этой фантастической истории. Сейчас правила стали демократичнее, но для нас не менее странными. «Нет времени знакомиться, много работы, нельзя, так не принято», - какие только оправдания этой традиции я не слышал от современных, продвинутых молодых людей с новыми смартфонами, на дорогих машинах. С ужасом узнал, что к незамужним женщинам после 27 официально применяется термин «шэн ню», или «женщина-остаток». Поэтому после 27 девушке очень сложно найти себе пару. А когда родители или сваха нашли пару – время идти к астрологу. Он оценит: быть вам вместе с любимой, или не быть. Самое интересное, что даже миллионеры с девушками сами не знакомятся - для этого есть специальные агентства, в которых работают «охотники»  за красивыми девушками. Я тоже устроился на работу в такое агентство, чтобы показать вам настоящий #мирнаизнанку современного Китая. Это очень сильно впечатляет. И наталкивает на мысль: как же хорошо, что мы можем влюбляться, жениться без рынка невест и свах, а свое счастье имеем право искать сами❤

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