Популярний російський співак Сергій Лазарєв показав, як сумує за океаном

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артист, якому приписували романтичні стосунки з Ані Лорак, опублікував архівний знімок, передає Politeka.net.

На фото він позує в червоній футболці і такого ж кольору шортах, а також у білих кросівках і сонцезахисних окулярах, стоячи на круглому камені на тлі пальм.

"Зараз би до океану, а не ось це ффсе....😆 Рятувальник млять Малібу!! На сторожі порядку😂 😂! Гарного сонячного дня", - підписав він знімок, додавши хештеги #ждименямайами #толькооченьжди.

"Офігенно красивий🤤 💖ось як так можна, а?", "ДівчАта, йдемо тонути😆 😂", "А можна мене врятувати?", "Красень😻 👍", "Прям пам'ятник досконалості😊 💜 🔥", "Сергій, як же вам пасує червоний ❤ ️ і бути рятувальником людства😊 🌋", - пишуть у коментарях захоплені шанувальники.

Раніше ми розповідали, що Лазарєв викликав бурю емоцій. Артист опублікував знімок у соцмережі. На цей раз він постав перед шанувальниками в чорних картатих штанях і сірому піджаку, під яким можна розгледіти коричневу водолазку.

На знімку Сергій Лазарєв присів на тумбу, спершись на неї рукою. Співак спрямував погляд в інший бік, показавши свій елегантний профіль. В описі він побажав підписникам гарного дня.

Користувачі прийшли в захват від зовнішнього вигляду і брутальної пози виконавця.

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