Популярный российский певец Сергей Лазарев показал, как тоскует по океану

На своей странице в социальной сети Инстаграм артист, которому приписывали романтические отношения с Ани Лорак, опубликовал архивный снимок, передает Politeka.net.

На фото он позирует в красной футболке и такого же цвета шортах, а также вбелых кроссовках и солнцезащитных очках, стоя на круглом камне на фоне пальм.

«Сейчас бы к океану, а не вот это ффсё....😆 Спасатель млять Малибу !! На страже порядка 😂😂! Хорошего солнечного дня», – подписал он снимок, добавив хэштэги #ждименямайами #толькооченьжди.

«Офигенно красивый🤤💖вот как так можно, а?», «ДевАчки идёмте тонуть😆😂», «А можно меня спасти?», «Красавец😻👍», «Прям памятник совершенству😊💜🔥», «Сергей, как же вам идёт красный❤️ и быть спасателем человечества😊🌋», – пишут в комментариях восторженные поклонники.

Ранее мы рассказывали, что Лазарев вызвал бурю эмоций стильным образом. Артист опубликовал снимок в соцсети. На этот раз он предстал перед поклонниками в черных клетчатых штанах и сером пиджаке, под которым можно разглядеть коричневую водолазку.

На снимке Сергей Лазарев присел на тумбу, опершись на нее рукой. Певец устремил взгляд в другую сторону, показав свой элегантный профиль. В описании он пожелал подписчикам хорошего дня.

Пользователи пришли в восторг от внешнего вида и брутальной позы исполнителя.

Напомним, «любовник» Лорак Лазарев поразил внешностью после похудения.

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