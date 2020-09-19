Популярный российский певец Сергей Лазарев покорил поклонниц идеальной улыбкой на новом фото

Артист, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился мотивационным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Пусть у вас все получится.... хорошего дня! Улыбка, уверенность- ваше главное оружие!», - написал Лазарев.

В доказательство своих слов он поделился собственной фотографией, на которой он сам улыбается. На снимке Лазарев позирует перед камерой со стильной укладкой, явно демонстрируя, как он доволен жизнью. Его улыбка явно способна привести женщин в экстаз.

Фанаты певца не смогли пройти мимо такой фотографией и тут же принялись засыпать его комплиментами.

«Вам желаю тоже отличного дня пусть ваш день будет такой же как ваша фотография. То есть солнечный и радостный», «Вау, что за улыбка», «Улыбайся чаще», «Какая улыбка какой блеск в глазах, Боже. Сережа, красавчик. Пусть у всех все получается», «Это шикарная улыбка Победителя», «Молодой, по хорошему наглый-вперед», «А глаза-то какие! С огоньком», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в сети появилось фото, на котором Ани Лорак в белом пиджаке и черном топе прижалась к своему другу Сергею Лазареву, с которым ей приписывают роман. Исполнитель приобнял свою спутницу за плечи, на нем можно заметить черный костюм и белую рубашку. В компании оказалась еще одна звезда - певица Полина Гагарина, которая нарядилась в черное платье с открытыми плечами. Она оперлась на плечо Сергея Лазарева с лучезарной улыбкой.

Напомним, потрепанный "любовник" Ани Лорак Лазарев огорошил откровением.

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