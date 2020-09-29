Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил новым образом на свежих снимках

Исполнитель, которому частенько приписывают тайный любовный роман с известной украинской певицей Ани Лорак, поделился снимками со своей новой фотосессии в Инстаграм, сообщает Politeka.

Так, на новом снимке Сергей предстал перд публикой в стильном и непривычно печальном для него облике.

Певец одет в спортивный костюм бежевого цвета и коричневую жилетку. На шее у Лазарева стильный шарф, руки певец засунул в карманы, дополняют его образ солнцезащитные очки и часы.

"🍂 осень, осень...", – кратко подписал снимок исполнитель.

Фанаты не прошли мимо нового образа певца, многим он понравился. Некоторые из них пишут, что Сергей на этом снимке сам на себя непохож. Некоторые сравнивают его с Владом Топаловым, другие – с Алексом Малиновским.

"Показалось, что Малиновский Какой сладкий медвежонок 🙈🥰 Пожалуй нужно перестать пялиться на это фото🗿 а то ведь можно и влюбиться в 1627363783747 раз 😉 Показалось что Топалов😅 Здесь очень похожи Вы на своего брата. Новый образ.Даже не узнала.Зачем так красиво 😍🤤 Солнышко наше любимое😻❤ новая прическа определённо к лицу. А я думаю... чего не так то? Ну не Сережа это! А это лицо как попка младенца гладенькое! Побрился", – написали поклонники.

Politeka сообщала, что популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил брутальным образом на мрачных фото. Артист, которому часто приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился снимками со своей новой фотосессии в Инстаграм.

На новых снимках певец предстал в брутальном и непривычно мрачном для него образе. Он позирует на темном фоне в темно-сером костюме с синеватым оттенком. Главной «фишкой» фотографий стала ткань, развевающаяся за его спиной, подобно одному крылу. Лазарев на снимках выглядит очень серьезным и уверенным в себе.

«Доброе утро! Я - твой ангел-хранитель... пусть и с одним крылом... Да-да, даже у ангелов-хранителей порой ломаются крылья! Но я смогу взлететь и с одним крылом...», - подписал кадры артист.

Напомним, «любовник» Лорак Лазарев поразил внешностью после похудения.

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