Популярный российский певец Сергей Лазарев похвастался яркой внешностью после похудения
Артист, которому постоянно приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, выставил фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
На снимке Лазарев позирует в стильном костюме.
«Невероятный», «Красивый», «На Бекхема похож», «Почему такой красивый то», «Что за мужчина», «Красавчик, «За что так красиво то», «Прекрасен», «Какой вы красивый 😍❤️», «Шикарный мужчина», «Пора в депутаты», - пишут в комментариях.
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Напомним, Сергей Лазарев первого сентября хвастался, что сбросил 12 кг за 4 месяца.
«Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки. Но, конечно же, ушла и мышечная масса. Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы, дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся. Ну а так я доволен, мне снова 18 лет», — поделился певец с подписчиками.
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Как сообщала Politeka, разгоряченная Ани Лорак ушла в отрыв с Сергеем Лазаревым и Максимом Галкиным на глазах у Николая Баскова: "Почему не поцеловала?".
Также Politeka писала, что знаменитая красотка прильнула к Сергею Лазареву на глазах у Ани Лорак, не стал даже оправдываться.