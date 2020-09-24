Популярный российский певец Сергей Лазарев похвастался яркой внешностью после похудения

Артист, которому постоянно приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, выставил фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

На снимке Лазарев позирует в стильном костюме.

«Невероятный», «Красивый», «На Бекхема похож», «Почему такой красивый то», «Что за мужчина», «Красавчик, «За что так красиво то», «Прекрасен», «Какой вы красивый 😍❤️», «Шикарный мужчина», «Пора в депутаты», - пишут в комментариях.

Напомним, Сергей Лазарев первого сентября хвастался, что сбросил 12 кг за 4 месяца.

«Сбросил весь жирок вокруг живота и щеки. Но, конечно же, ушла и мышечная масса. Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы, дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся. Ну а так я доволен, мне снова 18 лет», — поделился певец с подписчиками.

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