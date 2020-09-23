Популярный российский певец Сергей Лазарев напугал поклонниц нездоровой худобой

Артист, которому постоянно приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, опубликовал на своей странице в Instagram фото в стильном костюме, но его внешний вид сильно смутил подписчиков, передает Politeka.net.

Лазарев, который первого сентября хвастался, что сбросил 12 кг за 4 месяца, и гордо демонстрировал обнаженный торс, похоже, не смог вовремя остановиться и продолжил худеть. На новом фото, сделанном во время съемки для известного глянца Сергей позирует в деловом костюме с чашкой кофе в руках, но все внимание привлекает излишняя худоба артиста.

"Кофе? Однозначно, да! ☕️ На стиле ! Съёмка для Cosmo", — подписал снимок Лазарев.

Поклонников сильно обеспокоил внешний вид певца, комментарии кишат подозрениями в анорексии и призывами срочно одуматься и набрать массу:

"Как же похудел, не узнать прям, я в шоке...", "Похудели как Сергей,раньше лучше было 😔", "Надо срочно поправляться,уже похоже на анорексию", "Что-то худоба неестественная. С фотошопом перестарался...", "Сережа! Не худей больше, пожалуйста 🤷 Больно худенький", "Как будто тело не ваше!!! Некрасиво быть сильно худым", "Лазарев, ты слишком похудел! Надо набрать вес", "Ого, как похудел!!! Прям не здоровая худоба какая то", "Кажется ты перешёл на размер XS😂", "Где та фигура ....без слез не взглянешь".

Но некоторые поклонники оценили такое преображение Лазарева и усыпали его комплиентами: "О боже но какой же он красивый😍", "Оу, какой джентльмен с чашечкой кофе 😁👍", "Ну прям президент 😉", "Почти такой как в Smash!!", "Какой красавчик🔥".

Как сообщала Politeka, разгоряченная Ани Лорак ушла в отрыв с Лазаревым и Галкиным на глазах у Баскова: "Почему не поцеловала?".

Также Politeka писала, что знаменитая красотка прильнула к Лазареву на глазах у Лорак, не стал даже оправдываться.