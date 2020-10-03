Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала себе і розповіла про стиль

На кадрах Серябкіна позувала в спідниці, піджаку і білизні. Верхню частину одягу красуня спочатку відчинила, а після цього і зовсім скинула, залишившись в ліфчику. Дівчина ефектно рухалася перед камерою і показувала всю свою суть. Кадри вийшли максимально гарячими і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відчуй мій стиль. Я транслюю вам свою енергію незалежності", - написала Ольга.

Фанати подивилися ролик більше 40 тисяч разів і написали коментарі:

"Ми тебе не заслужили", " Оль, це гармата. Тепер на репит, "Пишу фо фактом: красуня, музика класна є, але коли чуєш те від чого в'януть вуха забуваєш про всі достоїнства", "Оля, з новим треком, любимо дуже сильно", "Наше Сонце", " Оль, підривати знову зібралася?) Осінь точно підірвала".

Повідомлялося, що екс-солістка групи" Срібло " Ольга Серябкіна покрасувалася відвертим декольте в сміливому вбранні.

Знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, для якого одягла яскраво-червоний корсет, облямований пухнастою бахромою. Пікантною родзинкою образу стало великий виріз на грудях, а також оголені плечі.

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