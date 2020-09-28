Звезда показала себя во всей красе

Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", предстала в роскошном платье в необычной локации

Артистка опубликовала кадры с фотосессии в лесу в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезда предстьала в совершенно необычном образе.

Серябкина была в длинном платье с пикантными вырезами на юбке. Благодаря столь длинным разрезам, можно было разглядеть идеальные стройные ножки.

Примечательно, что красотка позировала на земле босой. Роскошный наряд держался на груди знаменитости. Красивые украшения и простая прическа стали отличным дополнением к образу.

Звезда немного выгнулась на одном из кадров, показывая роскошные формы.

"Душевное состояние 🌿", - написала певица.

За два часа пост собрал более 29 тысяч лайков и много комментариев.

"Королева 😍😍", "Вау вау вау вау вау 😮

Магическая 🦄💖", "Ооххо 😍 нереально красивая 🔥", "Вау! Ощущение волшебства😍", "Какая же невероятная!!!😍🙌🏼", "Богиня💔🔥", "Невероятно красивая 😍😍😍", "Боже, какая красавица🔥💋", "Вай, мама джан..! Девочка из сказки, сестрица Алёнушка🔥", "Нимфа ⚜️💛", "Ориентация вышла из чата 😍🔥🖤", "Ноги просто айс ♥️", "Уаааауууу💞💞💞💞💞", "На Аленушку похожа 😍 красивая💜", «Осторожно, не сломай...», - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина предстала в жарком образе, всячески извиваясь.

Звезда позировала на пирсе, ее волосы развеивал ветер. Красотка похвасталась плоским животом в коротком топике, который и оголил пресс.

По себе верхняя одежда напоминала кольчугу.

Кадры получились очень жаркими, благодаря такой роскошной модели.

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