Бывшая солистка группы «Серебро» Оля Серябкина похвасталась красотой в ходе фотосессии, которую устроила посреди поля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Понедельник», - коротко подписан снимок.

Так, на опубликованной фотографии Серябкина позирует в облегающем платье с декольте, эффектно демонстрируя роскошную фигуру. При этом у знаменитости явно отрешенное лицо, а руки красотка расставила в стороны. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Понедельник выглядит именно так, врывается внезапно», «красавица», «ужасные си*ьки», «с ума сойти», «Олечка, ты красотка», «Оля, на тебе какой бы странный наряд не был - он а*уителен, потому что на тебе, наверное», «Оля, капец блин, натянула бабушкину тюль и фоткаешься. Ну емае, у тебя же много вещей хороших», «леди», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", поразила нескромной фотосессией.

Звезда опубликовала горячие фото, позируя в траве. Артистка надела белый обтягивающий костюм. Тонкая маечка обтянула пышную грудь знаменитости, а глубокое декольте придало пикантности.

Прелести красотки выставились из нескромного выреза, привлекая взгляд.

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