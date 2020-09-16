Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", поразила нескромной фотосессией

Звезда опубликовала горячие фото, позируя в траве, пишет Politeka.net. Артистка надела белый обтягивающий костюм. Тонкая маечка обтянула пышную грудь знаменитости, а глубокое декольте придало пикантности.

Прелести красотки выставились из нескромного выреза, привлекая взгляд.

Артистка присела в траву и пристально смотрела в камеру. Макияж лишь подчеркнул достоинства певицы. При этом волосы были убраны назад в аккуратный пучок.

На втором фото артистка легла, посветив еще и идеальными изгибами - стройная талия и красивые бедра выглядят идеально.

Ольга закрыла глаза и немного выгнулась назад.

"Гляну в поле, гляну в небо, И в полях и в небе рай. Снова тонет в копнах хлеба Незапаханный мой край. Сергей Есенин, 1917", - написала Серябкина.

За два часа пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"И все-таки, без чёлки тебе лучше 🙈", "Как охота Олю в поле. Взять обнять, поцеловать. Ой, какая Оля, блин красотка. Оля, почему-то хочется о тебе мечтать...", "Кайф 😍 Лежать на траве и ни о чём не думать 🌾 🤗 Главное,чтобы теплое солнышко и лёгкий ветерок ☀️", "Красивая девочка", "Вы прекрасны! я ваш уважаемый поклонник!", "Серя такая милашка на самом деле. Приятная девчуля, когда настоящая", "Красотка", "О, боже, я влюбилась 😻❤️😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина продемонстрировала идеальную форму груди в бикини, немного выставившись из воды на пирсе.

Купальник держался на завязочках, что придало образу некой игривости.

Напомним, экс-солистка "Серебро" покорила видами на свои упругие "булочки"

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