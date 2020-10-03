Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала себя и рассказала о стиле

На кадрах Серябкина позировала в юбке, пиджаке и белье. Верхнюю часть одежды красотка сначала распахнула, а после этого и совсем сбросила, оставшись в лифчике. Девушка эффектно двигалась перед камерой и показывала всю свою суть. Кадры получились максимально горячими и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почувствуй мой стиль. Я транслирую вам свою энергию независимости", - написала Ольга.

Фанаты посмотрели ролик более 40 тысяч раз и написали комментарии:

"Мы тебя не заслужили", "Оль, это пушка. Теперь на репит, " Пишу фо факту: красотка, музыка классная есть, но когда слышишь то от чего вянут уши забываешь обо всех достоинствах", "Оля, с новым треком, любим очень сильно", "Наше солнце", "Оль, взрывать опять собралась?) Осень точно подорвала".

Сообщалось, что экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина покрасовалась откровенным декольте в смелом наряде.

Знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, для которого надела ярко-красный корсет, отороченный пушистой бахромой. Пикантной изюминкой образа стало большой вырез на груди, а также обнаженные плечи.

Напомним, экс-солистка "Серебро" поразила размером бюста в декольте до пупка

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