Відома модель Ірина Шейк похвалилася собою на радість фанатів

На кадрах Ірина була в мереживному бюстгальтері і стрінгах, швидше за все. Шейк приспустила халатик, а образ доповнила блискучою міні-спідницею. Красуня спокусливо пройшлася, посувала сідницями, позуючи для фотографів. Кадри вийшли дуже гарячими і спокусливими, адже зірка не соромилася свого тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку згнаменитости.

Фанати подивилися ролик майже 200 тисяч разів і написали коментарі:

"Іра вам хто-небудь говорив, що ви красива ?", "Шикарна як завжди!!!", "Ікона", " Ірина, яка ви розкішна!", "Хто встоїть перед цим поглядом? !!!!", "Крута! Сама собі королева! І королів не потрібно...))))) ", "Ви дуже цікаві, Я сподіваюся бути з вами", "моя заборонена мрія", " соковита моя!", "Іришка, ти бомба !!!", "Ти така прекрасна", " красива талановита найкраща модель у світі !".

Повідомлялося, що 34-річна супермодель російського походження Ірина Шейк запаморочила голову новою фотосесією.

Для образу красуня одягла мініатюрні в'язані шортики і панчохи, які трималися спеціальним поясочком. Також Шейк була одягнена в топ і взута в босоніжки на великому каблуці.

Нагадавши, Незрівнянна Ірина Шейк ледь не впустила бюст з тісного корсета

А ще Politeka писала, що чарівна Ірина Шейк ледь прикрила бюст блискітками

Також Politeka повідомляла, що молода коханка Бреда Пітта в міні-шортах зухвало розставила ноги на камеру



