Модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, похвасталась красотой в джинсовом наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Семья», - коротко подписан снимок.

Уточним, что на опубликованном снимке Потуральски облокотилась об байк, эффектно расставив при этом ноги в джинсовых мини-шортах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Напоминаешь Ирину Шейк», «божественная девушка», «красотка», «вау, ты настолько красива», «невероятная», «икона. У тебя божественное тело, хотя и немного худоватое», «вид невероятный», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что 27-летняя немецкая красотка Николь Потуральски поделилась новым снимком на котором позирует перед камерой в легком белом плаще с широким поясом. При этом, судя по кокетливо приоткрытому верху, под ним на модели ничего нет. Несмотря на отсутствие нижнего белья, красотка уверенно смотрит в камеру, демонстрируя свое мастерство.

Можно заметить, что на Николь нет косметики, что только добавляет ее образу легкости и свежести. Волосы модель также оставила распущенными.

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