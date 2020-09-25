Модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с актером Брэдом Питтом, похвасталась красотой в джинсовом наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Семья», - коротко подписан снимок.
Уточним, что на опубликованном снимке Потуральски облокотилась об байк, эффектно расставив при этом ноги в джинсовых мини-шортах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Напоминаешь Ирину Шейк», «божественная девушка», «красотка», «вау, ты настолько красива», «невероятная», «икона. У тебя божественное тело, хотя и немного худоватое», «вид невероятный», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что 27-летняя немецкая красотка Николь Потуральски поделилась новым снимком на котором позирует перед камерой в легком белом плаще с широким поясом. При этом, судя по кокетливо приоткрытому верху, под ним на модели ничего нет. Несмотря на отсутствие нижнего белья, красотка уверенно смотрит в камеру, демонстрируя свое мастерство.
Можно заметить, что на Николь нет косметики, что только добавляет ее образу легкости и свежести. Волосы модель также оставила распущенными.
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