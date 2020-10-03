Курс валют в Украине после выходных удивит украинцев неожиданно разным поведением доллара и евро

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные НБУ, опубликованные на официальном сайте. Согласно прогнозу финрегулятора, в понедельник украинцы увидят подешевевшее евро.

Так, в понедельник, 5 октября, 1 евро можно будет купить за 33,23 гривны, хотя в пятницу 1 евро продавался по 33,328 гривен.

Доллар же, в отличие от евро, практически не изменит свои позиции. За выходные «зеленые» подорожают лишь на 0,01 копейку. Таким образом, 1 доллар 5 октября будет стоить 28,34 гривны.

Как известно, последний месяц доллар в Украине показывает тенденцию к росту. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время он продолжит расти. Как известно, с начала сентября доллар подорожал почти на гривну. В обновленном бюджете на 2020 год курс заложен на уровне 29,5 гривен.

Ранее мы писали, что аналитики объяснили, почему падает доллар. По их словам, девальвация гривны связана с сезонными колебаниями и увеличением торгового дефицита. Эксперты напомнили, что осенью всегда растет спрос на иностранную валюту, поэтому сентябрь 2020 года не стал чем-то особенным.

Напомним, что курс валют в Украине изменился: эксперты навали причины резкого подорожания доллара, «усилилась неопределенность с…».

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