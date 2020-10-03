Курс валют в Украине после выходных удивит украинцев неожиданно разным поведением доллара и евро

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные НБУ, опубликованные на официальном сайте. Согласно прогнозу финрегулятора, в понедельник украинцы увидят подешевевшее евро.

Так, в понедельник, 5 октября, 1 евро можно будет купить за 33,23 гривны, хотя в пятницу 1 евро продавался по 33,328 гривен.

курс валют, курс гривны, обмен валют

Доллар же, в отличие от евро, практически не изменит свои позиции. За выходные «зеленые» подорожают лишь на 0,01 копейку. Таким образом, 1 доллар 5 октября будет стоить 28,34 гривны.

Популярные статьи сейчас

ПриватБанк ошарашил новым лимитом с 1 октября, какие деньги могут не принять: "На одного клиента не больше..."

Каменских спустила платье, показав всем свои достоинства в горчичном бикини: "Вообще не как у Ким"

«Когда закончится этот ужас»: расстроенная Сумская не сдержалась и поделилась личным горем

ПриватБанк принял решение по тарифам, что изменилось с 1 октября: "За снятие наличных..."
Показать еще

Как известно, последний месяц доллар в Украине показывает тенденцию к росту. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время он продолжит расти. Как известно, с начала сентября доллар подорожал почти на гривну. В обновленном бюджете на 2020 год курс заложен на уровне 29,5 гривен.

обменник, курс валют, курс доллара

Ранее мы писали, что аналитики объяснили, почему падает доллар. По их словам, девальвация гривны связана с сезонными колебаниями и увеличением торгового дефицита. Эксперты напомнили, что осенью всегда растет спрос на иностранную валюту, поэтому сентябрь 2020 года не стал чем-то особенным.

Напомним, что курс валют в Украине изменился: эксперты навали причины резкого подорожания доллара, «усилилась неопределенность с…».

Как сообщала Politeka, доллар и евро ушли вверх, в НБУ озвучили новый курс валют: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что заметен резкий скачок курса доллара, в Нацбанке предупредили украинцев: "Рухнули на...".