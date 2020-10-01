Стало відомо, чому гривня різко обвалилася в ціні

Про це йдеться в огляд, який був опублікований на офіційному сайті НБУ.

Експерти відзначили, що збільшення попиту з боку інвесторів спровокувало подорожчання курсу валют в Україні.

У прес — службі Національного банку також зазначили, що станом на 29 вересня валютні резерви державного регулятора впали на $2,55 млрд-до $26,5 млрд.

"Збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів у вересні і на тлі погіршення апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються, призвели до зростання попиту на іноземну валюту. Це спричинило незначне послаблення курсу гривні до долара. За таких умов сальдо інтервенцій НБУ у вересні було негативним і становило $0,2 млрд", — йдеться в офіційному документі Нацбанку.

Раніше ми озвучували головні причини різкого подорожчання долара.

За словами економіста Олексія Блінова, падіння курсу пов'язане з сезонним переходом до збільшення торгового дефіциту.

Крім цього, як запевняє фінансовий аналітик, восени в Україні традиційно зростає попит на іноземну валюту. Він вважає, що Вересень не показав якихось надскачків, адже подібні курсові гойдалки спостерігалися і в 2018 році.

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