До чого готуватися українцям

Стало відомо, які цифри чекають українців вже сьогодні в обмінниках

Про це йдеться на офіційному портал Національного банку.

Так, державний регулятор вирішив підвищити курси долара і євро по відношенню до гривні.

Порівняно з 30 вересня, сьогодні курс долара в Україні зріс на 2 копійки.

Що стосується курсу євро, то його Національний банк підвищив на 17 копійок в порівнянні з вчорашнім днем.

Згідно з даними, опублікованими на сайті НБУ, курс валют на сьогодні, 2 жовтня, встановлений на наступному рівні:

$100 - 2833,43 (1 жовтня – 2831,05);

100 EUR – 3332,82 (1 жовтня-3316,43)

Що стосується курсу долара на міжбанку, то він становить 28,33/28,35 гривні/$, курс євро – на рівні 33,33/33,35 гривні/євро.

Раніше ми розповідали, чому курс долара в Україні раптово подорожчав у вересні.

За інформацією НБУ, збільшення попиту з боку інвесторів спровокувало подорожчання курсу валют в Україні.

"Збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів у вересні і на тлі погіршення апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються, призвели до зростання попиту на іноземну валюту. Це спричинило незначне послаблення курсу гривні до долара. За таких умов сальдо інтервенцій НБУ у вересні було негативним і становило $0,2 млрд", — підкреслили в прес-службі регулятора.

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