Відома співачка Віра Брежнєва показала себе і "сестру-близнючку", яка у неї могла б бути

На кадрах Віра позувала в чорній сукні. Зірка віддзеркалила себе, тому в ролику з'явилися дві Брежнєвих. Співачка потанцювала під популярну пісню і показала ідеальні ніжки, адже наряд був коротким, з великим декольте і без білизни. Відео вийшло ефектним і навіть спокусливим, Віра розважилася на всі 100. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Уявила, якби у мене була #sestra. Шазам і шукай підказку", - написала Брежнєва.

Фанати подивилися ролик більше 120 тисяч разів і написали коментарі:

"Дві віри за ціною однієї", "Прям як і обіцяли, що нову пісню чекати від вас ,Костянтину карантин пішов на користь, відпочив, знайшло натхнення і знову радує нас", "Віри багато не буває", "Віра, боже, ці ніжки я впасти до них мрію і цілувати, ви моя пані", " Супер! Чим більше Віри - тим краще".

Повідомлялося, що дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула пишними формами у відкритому сарафані.

На дівчині-відкритий сарафан, що дозволяє шанувальникам детально розглянути юне тіло дівчини.

"Купи мені квіти!",- грайливо підписала фотографії Соня.

Нагадавши, серцеїдка Брежнєва без білизни пограла формами в короткому топі

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