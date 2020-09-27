Популярная украинская певица Вера Брежнева похвасталась формами, облачившись в тесный черный топ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Времена, когда снимаешь маску только чтобы поесть, поспать и сфоткаться», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Брежнева позирует в черном облегающем топе, который эффектно подчеркивает ее внушительные формы. Лицо красотка решила прикрыть при помощи больших очков.

«Красивая и нежная», «любовь моя», «красотка», «Вы прелесть», «отлично выглядишь», «Вот это времена 🤪», «Какая красивая девочка», «какая же вы милая, просто класс», «Кажется такая простая фотография, но все равно позитивная, солнечная и тёплая, все в вашем стиле, Вера», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, певица Вера Брежнева озадачила поклонников, поделившись с ними "беременными" кадрами.

У себя на странице красотка поделилась снимком беременной девушки, сопровождая это мудрыми словами.

"Не поверишь, но ты справишься со всем. Не давай обиде сожрать радость, которая тебе дана. Замечай себя во всем этом урагане. Ничего не бойся. Нужно только ждать смиренно. Не отчаивайся. Идти путем сердца. И благодарить, даже за мелочи", - говорится в сообщении.

Напомним, Вера Брежнева неожиданно скрасила досуг помолодевшего Киркорова, Полякова оценила: "Красивые ноги!"

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