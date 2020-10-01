Популярная украинская певица Вера Брежнева в слегка непристойном виде поздравила своих фанатов

Звезда опубликовала пост с жарким фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Красотка позировала в коротком топике необычного кроя.

Казалось, наряд был большим, поэтому он приспустился с плечей, едва не оголив грудь Веры без белья.

Игривый бантик посередине удерживал ткань на месте.

Акцента декольте добавили золотые украшения на шее красотки.

Звезда смотрела вбок и улыбалась.

"Сегодня Международный День Музыки! Я хочу поздравить всех, кто ее любит 🎼", - написала Брежнева.

Далее артистка рассказала в посте, что в девять лет с родителями и сестрами жили в трехкомнатной квартире, в которой находился серый магнитофон «Иж305С». Последний будущая звезда вместе с родными затерли до дыр.

"Мое страстное увлечение музыкой началось именно тогда, с хитов Erasure, Ace of Base, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ирины Аллегровой и Юрия Лозы - тех, чьи кассеты были у мамы и папы. Жили мы скромно, но дружно", - поделилась певица.

Однажды родители решили приютить 12-летнего бездомного мальчика.

"Мы с сестрами всегда мечтали о старшем брате. Мы начали благополучно жить все вместе нашей увеличившейся семьей, а я каждый день не могла поверить своему счастью, что у меня теперь есть брат, о котором я так мечтала", - поделилась звезда.

Однако мальчишка вскоре ушел из дома и забрал с собой магнитофон.

"Мы расстроились вдвойне... 😔лишившись приобретенного брата и музыки...", - рассказала Вера.

"Королева красоты ❤️❤️❤️", "Самая лучшая певица на планете Земля такая одна у нас Вера ❤️❤️❤️❤️❤️", "Потрясающая история, Вера", - написали пользователи сети.

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