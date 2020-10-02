Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в незвичайному ракурсі
На кадрах Анастасія показала себе у вузькому топі і лосинах. Кумейко здалася в спортзалі, де стала на голову, демонструючи свою розтяжку. Спочатку співачка закинула одну ногу, потім зробила повітряний шпагат, а потім і другу ногу на поручень. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Найскладніша робота - це робота над самим собою, як зовнішнім, так і внутрішнім", - написала зірка.
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Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:
"Удачі в роботі", "Дерюгіни вами пишаються", "це наш наступний рівень", "на заздрість Волочковій".
Повідомлялося, що відома співачка Анастасія Кумейко показала себе і здібності.
На кадрах Кумейко позує у велотреках і корсеті. Образ доповнила красуня піджаком, який розкрила в ролику. Поруч стояв чоловік у костюмі, сорочці та краватці. Він взяв Анастасію за ногу і вона почала демонструвати свою ефектну розтяжку.
Ми писали, що співачка, діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала всю свою красу в купальнику.
Співачка одягла крихітне бікіні, яке натягнулося на красивих грудях. Трикутні клаптики тканини стиснули груди разом і зробили їх ще більш спокусливими.
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