Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в незвичайному ракурсі

На кадрах Анастасія показала себе у вузькому топі і лосинах. Кумейко здалася в спортзалі, де стала на голову, демонструючи свою розтяжку. Спочатку співачка закинула одну ногу, потім зробила повітряний шпагат, а потім і другу ногу на поручень. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Найскладніша робота - це робота над самим собою, як зовнішнім, так і внутрішнім", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Удачі в роботі", "Дерюгіни вами пишаються", "це наш наступний рівень", "на заздрість Волочковій".

Повідомлялося, що відома співачка Анастасія Кумейко показала себе і здібності.

На кадрах Кумейко позує у велотреках і корсеті. Образ доповнила красуня піджаком, який розкрила в ролику. Поруч стояв чоловік у костюмі, сорочці та краватці. Він взяв Анастасію за ногу і вона почала демонструвати свою ефектну розтяжку.

Ми писали, що співачка, діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала всю свою красу в купальнику.

Співачка одягла крихітне бікіні, яке натягнулося на красивих грудях. Трикутні клаптики тканини стиснули груди разом і зробили їх ще більш спокусливими.

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