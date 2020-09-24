Бывшая солистка группы Nikita, 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, впечатлила страстными танцами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала зажигательный танец из своей традиционной рубрики «танцы возле холодильника». Кумейко очень любит танцевать, поэтому часто наряжается, красится, делает макияж и зажигает на кухне возле холодильника.

В этот раз красотка надела велосипедки и черный кожаный корсет, который подчеркнул ее пышную грудь. Сверху Кумейко накинула белый удлиненный пиджак. Волосы она накрутила.

«Чтобы выходные начались быстрее нужно начинать уже в четверг. Согласны?», - подписала видео звезда.

За полчаса видео красотки посмотрели более 2,5 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень красива», "100 пудов, уже начал", «Hollywood», «Без меня не начинай», «Самый счастливый холодильник в мире», «Ты такая хорошая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко впечатлила гибкостью на улице. Девушка продемонстрировала свою растяжку, забросив одну ножку назад. Кумейко ни капли не смутило, что она была в черном мини-платье. Невозможно не отметить ее прекрасную подтянутую фигуру и пышные формы.

Напомним, что Анастасия Кумейко засмущала смелой позой в купальнике, устроив охоту на мужчин.

Как сообщала Politeka, Анастасия Кумейко задрала ногу в непристойной позе и заставила краснеть: "Наслаждайтесь".

Также Politeka писала, что Анастасия Кумейко в бикини встала на четвереньки и возбудила хищным взглядом: божественный ракурс.