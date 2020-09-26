Украинская певица и экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко устроила жаркие танцы на фоне холодильника

Соответствующее видео знаменитость разметила у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net, (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Артистка нарядилась в черное облегающие платье с глубоким декольте и кокетливым вырезом на ноге. Поверх его Анастасия набросила лиловый пиджак, который расстегнула. Певица зажигательно двигалась перед камерой, соблазнительно виляла бедрами, трусила своим бюстом и поднимала ноги, а также причмокивала ярко накрашенными губами.

Всё это происходило на фоне холодильника ее кухни.

«Если вовремя не поцеловаться, то можно навсегда остаться просто друзьями.

Но это не про нас, правда? 💋, - спросила она у своих фанатов.

Надо сказать, что очередные танцы Кумейко очень понравились пользователям сети. Всего за каких-то 30 минут видео просмотрели свыше 5 тысяч раз и оно продолжает набирать просмотры.

«Ты шикарная❤️», «Чертовски хороша», «Вот это энергия», - высказались в комментариях.

Добавим, что сейчас Анастасия Кумейко развивает свою сольную карьеру и выступает под псевдонимом "DJ Nana". Она не только поет, но и довольно активно танцует, из-за этого ей требуется хорошая спортивная форма. А чтобы было не скучно заниматься в спортзале, артистка идет на различные уловки.

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